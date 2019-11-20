Столтенберг закликав країни НАТО надавати допомогу Україні та Грузії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу надавати належну підтримку країнам Чорноморського регіону, зокрема Україні та Грузії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
"Ми є партнерами з Грузією та Україною в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо союзників виділяти необхідні ресурси, кадри, щоб бути впевненими - ми надаємо більше практичної допомоги Україні та Грузії", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що регіон Чорного моря важливий для НАТО і альянс посилює свою присутність там впродовж останніх років.
"Ми погодили пакет допомоги у квітні, аби проводити більше навчань, збільшити обмін інформацією", - заявив Столтенберг.
Також він нагадав, що нещодавно Північноатлантична рада НАТО відвідала Грузію та Україну. За словами Столтенберга, Альянс взаємодіє з Військово-морськими силами України, а також надає допомогу Морській академії в Одесі.
"Тож ми працюємо з нашими двома партнерами - Грузією та Україною - в регіоні Чорного моря", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що НАТО підтримує Грузію в її прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу, і відзначив допомогу альянсу в зміцненні системи оборони Грузії.