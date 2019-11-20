Столтенберг призвал страны НАТО оказывать помощь Украине и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса оказывать надлежащую поддержку странам Черноморского региона, в частности Украине и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи Украине и Грузии", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что регион Черного моря важен для НАТО и Альянс усиливает свое присутствие там в течение последних лет.

"Мы согласовали пакет помощи в апреле, чтобы проводить больше учений, увеличить обмен информацией", - заявил Столтенберг.

Также он напомнил, что недавно Североатлантический совет НАТО посетил Грузию и Украину. По словам Столтенберга, Альянс взаимодействует с Военно-морскими силами Украины, а также оказывает помощь Морской академии в Одессе.

"Поэтому мы работаем с нашими двумя партнерами - Грузией и Украиной - в регионе Черного моря", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает Грузию в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса, и отметил помощь Альянса в укреплении системы обороны Грузии.