Patriot, ППО та дрони: Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед "Рамштайном"

Міністр оборони Михайло Федоров у телефонній розмові з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом обговорив пріоритетні напрями підтримки України та подальшу координацію перед черговим засіданням формату "Рамштайн".

Про це Федоров розповів у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Федорова, у фокусі співпраці – ракети PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART, додаткові внески в PURL, артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах "чеської ініціативи" і FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

Окремо міністри обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою.

Також розглянули можливості спрямувати вже анонсоване партнерами фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони.

"Вдячний Німеччині за лідерство, системну підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати нашу оборону", – написав Федоров.

За повідомленням ЗМІ, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 18 червня 2026 року.

Нагадаємо, Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Федоров повідомляв, що Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL.