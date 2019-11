Дональд Туск возглавил Европейскую народную партию

Дональд Туск, который завершает каденцию на посту президента Европейского совета, официально избран председателем Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туска выбрали главой партии голосами 93% делегатов на партийном конгрессе в Загребе в среду, сообщили в официальном Twitter ЕНП.

🗳@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!

#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb