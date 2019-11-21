Дональд Туск возглавил Европейскую народную партию

Дональд Туск, который завершает каденцию на посту президента Европейского совета, официально избран председателем Европейской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туска выбрали главой партии голосами 93% делегатов на партийном конгрессе в Загребе в среду, сообщили в официальном Twitter ЕНП.

Бывший премьер-министр Польши и пока еще действующий глава Европейского совета был единственным кандидатом на это место. Он является первым восточноевропейцем, который возглавил крупнейшую политическую силу Европы.

Много партийцев верят, что только такой кандидат как Туск - не немец и не западноевропеец - сможет помочь ЕНП выиграть у своих конкурентов и уменьшить напряжение между западными и восточными членами относительно верховенства права, изменения климата и миграции.

Туск уйдет с должности президента Евросовета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.