У ЄС зробили крок до спрощення процедур закупівель у сфері безпеки та оборони

Переговорники від кіпрського головування в Раді ЄС та Європарламенту досягли попередньої згоди щодо нових законодавчих актів, спрямованих на спрощення процедур закупівель у сфері безпеки та оборони, сприяння інвестиціям в оборонну галузь та підтримку оборонної промисловості.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Ради ЄС у середу, пише "Європейська правда".

Цей пакет заходів має на меті усунути адміністративні затримки у сфері закупівель, видачі дозволів, звітності та транскордонного співробітництва, надавши державам-членам та промисловості чіткіші рамки для швидких дій та зміцнення оборонного потенціалу Європи.

"Завдяки сьогоднішній угоді ми спрощуємо правила для проєктів, пов’язаних з обороною, та надаємо більшу підтримку європейській оборонній промисловості. Це важливий результат щодо двох ключових пріоритетів кіпрського головування: зміцнення оборонної готовності та конкурентоспроможності ЄС", – заявила Марілена Рауна, заступниця міністра з європейських справ Кіпру.

Попередня угода, серед іншого, спрощує управління та реалізацію Європейського оборонного фонду (EDF) і роз’яснює, як законодавство ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та хімічних речовин застосовується до діяльності з оборонної готовності.

Попередньо узгоджений текст також спрощує адміністративні вимоги до заявок до EDF, одночасно збільшуючи підтримку малих і середніх підприємств та роблячи реалізацію фонду більш передбачуваною.

Також попередня угода забезпечує гармонізовану систему, яка прискорює видачу дозволів для проєктів з оборонної готовності, водночас зберігаючи компетенції держав-членів. Максимальний строк процедури видачі дозволів встановлено на рівні 102 робочих днів.

Попередня угода усуває адміністративні затримки у закупівлях у сфері безпеки та оборони, полегшує перевезення продукції оборонного призначення в межах ЄС та зміцнює внутрішньоєвропейську співпрацю.

Тепер попередня угода має бути схвалена Радою ЄС та Європейським парламентом, після чого вона буде передана на юридичну та лінгвістичну експертизу з метою офіційного прийняття законодавчих актів у найближчі місяці.

Нагадаємо, 30 квітня у Міноборони повідомили, що Україна і ще п’ять країн Європи заснували коаліцію з оборонних закупівель CORPUS – Coalition for Resilient Procurement and Unified Support.

Також цього тижня у ЄС запустили платформу для випробування військових технологій для України.

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