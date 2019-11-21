"План Сороса": суд зобов'язав владу Угорщини вибачитися за фейки про біженців

Верховний суд Угорщини ухвалив рішення про те, що влада Угорщини повинна публічно вибачитися за "оманливі і фальшиві" твердження про правозахисну організацію, що допомагає біженцям.

Про це 20 листопада заявили представники цієї організації - Гельсінського комітету Угорщини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Суд постановив, що організоване владою країни опитування 2017 року зашкодило репутації цієї організації.

2017 року уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, розіслав мільйонам угорським громадян опитування, в яких йшлося про "план Сороса" з наповнення Європи біженцями, а на вулицях міст з’являлися плакати, направлені проти Сороса.

Крім того, фінансованому американським мільярдером Джорджем Соросом Гельсінському комітету угорська влада закидала захист прав біженців-злочинців.

Орбан заявляв, що Сорос платить "мережам агентів" неурядових організацій з метою нав'язування своєї політики.

За рішенням суду, влада Угорщини повинна поширити вибачення як через ЗМІ, так і через офіційний портал уряду. За даними агентства AFP, влада вже погодилися з цим рішенням суду.

У Єврокомісії заявляли, що уряд Угорщини поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на "божевільній теорії змови", і що Євросоюз не має наміру підривати прикордонну охорону окремих держав-членів ЄС, як і не існує планів щодо гуманітарних віз для біженців. Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію, кажуть у Брюсселі.