"План Сороса": суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за "ложные и фальшивые" утверждения о правозащитной организации, которая помогает беженцам.

Об этом 20 ноября заявили представители этой организации - Хельсинского комитета Венгрии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Суд постановил, что организованное властями страны опроса 2017 повредило репутации этой организации.

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опросы, в которых говорилось о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами, а на улицах городов появлялись плакаты, направленные против Сороса.

Кроме того, финансируемому американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкскому комитету венгерские власти вменяли защиту прав беженцев-преступников.

Орбан заявил, что Сорос платит "сетям агентов" неправительственных организаций с целью навязывания своей политики.

По решению суда, власти Венгрии должны распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства. По данным агентства AFP, власти уже согласились с этим решением суда.

В Еврокомиссии заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "сумасшедшей теории заговора", и что Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, как и не существует планов по гуманитарным визам для беженцев. Страны-члены ЕС сами решают, в какой степени они принимают легальную миграцию, говорят в Брюсселе.