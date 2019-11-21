На Мальті вимагають відставки прем'єра через убивство журналістки

Сотні протестувальників у середу ввечері вийшли на протест з вимогою відставки прем’єр-міністра Мальти після затримання заможного бізнесмена у справі вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Протестувальники скандували "Мафія! Мафія!" та заблокували автомобіль міністра юстиції і секретаря парламенту, коли ті намагались залишити законодавчий орган. Інспектор поліції постраждала — машина переїхала їй ногу.

Сотні антикорупційних протестувальників зібралися біля парламенту, закликаючи до справедливості у справі Дафни Каруани Галісії. Вони називали міністрів "клоунами", співали державний гімн і тримали плакати, в тому числі один з написом: "Корупціонери вбили Дафну Каруану Галісію".

Вони закликали прем'єр-міністра Джозефа Муската піти у відставку після арешту бізнесмена Йоргена Фенека, якого пов’язують з урядом Муската.

Протестувальники несли плакати з фотографіями убитої журналістки та кричали "Убивці!" і "Забирайтеся!". Наприкінці протесту колишній лідер опозиції Саймон Бусуттіл підійшов до вхідних дверей резиденції прем’єра і залишив невеликий плакат з написом: "Правда вийде на поверхню".

За даними фінансової розвідки Мальти, Йорген Фенек є власником зареєстрованої в Дубаї компанії 17 Black.

У червні Рада Європи у своїй резолюції заявила, що компанія 17 Black здійснювала великі щомісячні платежі секретним панамським компаніям, що належать високопоставленим мальтійським чиновникам. Також компанія отримувала великі суми грошей від громадянина Азербайджану, пише BBC.

6 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.