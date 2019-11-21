Колишня експертка Білого дому назвала вигадками заяви про втручання України у вибори в США

Колишня радниця президента США щодо Росії Фіона Гілл назвала "політично мотивованою брехнею" заяви про втручання України у вибори в Сполучених Штатах.

Про це вона сказала під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Гілл була помічницею колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона і підкреслила свою "безпартійність", а також зазначила, що працювала при президентах-республіканцях і демократах.

"Я б попросила вас, будь ласка, не поширювати політично вмотивовану брехню, яка так явно просуває російські інтереси", - сказала Гілл.

Вона попередила, що Росія готується знову втрутитися у вибори в США в 2020 році: "У нас немає часу, щоб зупинити їх".

Президент Дональд Трамп раніше неодноразово говорив іншим свідкам у розслідуванні, що Україна намагалася "копати під нього" на виборах 2016 року.

"Я не зацікавлена в просуванні результатів вашого розслідування в будь-якому певному напрямку, оккрім як до істини, - наголосила Гілл, додавши, що висновок американських спецслужб про те, що Росія втрутилася у вибори в США "не підлягає сумніву".

"Я відмовляюся бути частиною зусиль з легітимізації альтернативного сценарію про те, що український уряд є противником США, і що Україна — не Росія — вчинила атаку на нас в 2016 році", - сказала вона.

Трамп, а також республіканці продовжують просувати ідею про те, що російське втручання було "містифікацією", і що саме Україна намагалася розгойдати вибори в рамках відчайдушних зусиль демократів запобігти президентству Трампа.