Бывшая эксперт Белого дома: заявления о вмешательстве Украины в выборы в США - выдумка

Бывшая советница президента США по России Фиона Хилл назвала "политически мотивированной ложью" заявления о вмешательстве Украины в выборы в Соединенных Штатах.

Об этом она сказала во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Хилл была помощницей бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона и подчеркнула свою "беспартийность", а также отметила, что работала при президентах-республиканцах и демократах.

"Я бы попросила вас, пожалуйста, не распространять политически мотивированную ложь, которая так явно продвигает российские интересы", - сказала Хилл.

Она предупредила, что Россия готовится снова вмешаться в выборы в США в 2020 году: "У нас нет времени, чтобы остановить их".

Президент Дональд Трамп ранее неоднократно говорил другим свидетелям в расследовании, что Украина пыталась "копать под него" на выборах 2016 года.

"Я не заинтересована в продвижении результатов вашего расследования в любом определенном направлении, кроме как к истине, - отметила Хилл, добавив, что вывод американских спецслужб о том, что Россия вмешалась в выборы в США "не подлежит сомнению".

"Я отказываюсь быть частью усилий по легитимизации альтернативного сценария о том, что украинское правительство является противником США, и что Украина — не Россия — совершила атаку на нас в 2016 году", - сказала она.

Трамп, а также республиканцы продолжают продвигать идею о том, что российское вмешательство было "мистификацией", и что именно Украина пыталась раскачать выборы в рамках отчаянных усилий демократов предотвратить президентство Трампа.