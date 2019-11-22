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Президенти Польщі і Литви не побачили "смерті мозку" НАТО

П'ятниця, 22 листопада 2019, 11:30

Президенти Польщі і Литви під час зустрічі у четвер заявили про важливість НАТО як гаранта безпеки обох країн, реагуючи на критику на адресу Альянсу, що лунала від президента Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Дуда та Науседа погодилися з тим, що вони не бачать у НАТО будь-яких "проблем з його життєздатністю", та що вони розвивають співробітництво.

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Президент Литви підкреслив, що "ні в Польщі, ні в Литві не відбулося "смерті мозку". Він зазначив, що в рамках НАТО Польща і Литва мають "дуже важливі плани зі зміцнення співпраці в майбутньому".

 "Обидві сторони заявили, що наші зобов'язання перед НАТО незмінні, що ми досі ставимося до цієї організації як до найбільш важливого гаранта безпеки", - підкреслив президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомив Анджей Дуда, обидва лідери погодилися з тим, що необхідно зробити все для виконання зобов'язань, прийнятих у НАТО до сьогодні. Зокрема, він зазначив присутність військ Альянсу на східному фланзі.

Серед союзників Альянсу після заяви Макрона про "смерть мозку" НАТО активізувалась дискусіяМакрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО. 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше також заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.

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