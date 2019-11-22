Президенты Польши и Литвы не увидели "смерти мозга" НАТО

Президенты Польши и Литвы во время встречи в четверг заявили о важности НАТО как гаранта безопасности обеих стран, реагируя на критику в адрес Альянса, которая звучала от президента Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Дуда и Науседа согласились с тем, что они не видят в НАТО каких-либо "проблем с его жизнеспособностью", и что они развивают сотрудничество.

Президент Литвы подчеркнул, что "ни в Польше, ни в Литве не произошло "смерти мозга". Он отметил, что в рамках НАТО у Польши и Литвы "очень важные планы по укреплению сотрудничества в будущем".

"Обе стороны заявили, что наши обязательства перед НАТО неизменны, что мы до сих пор относимся к этой организации как к наиболее важному гаранта безопасности", - подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщил Дуда, оба лидера согласились с тем, что необходимо сделать все для выполнения обязательств, принятых в НАТО до сих пор. В частности, он отметил присутствие войск Альянса на восточном фланге.

Среди союзников Альянса после заявления Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия. Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее также заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.