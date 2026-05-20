Трамп позитивно оцінив зустріч Сі з Путіним

Новини — Середа, 20 травня 2026, 17:45 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч лідерів Китаю та Росії цього тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав 20 травня.

У господаря Овального кабінету запитали, що він думає про зустріч Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, яка відбувається невдовзі після візиту президента США до Китаю.

"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома", – відповів на це глава Білого дому.

Потім Трамп порівняв прийняття, які у Китаї влаштували йому та Путіну.

"Не знаю, чи була церемонія (організована для Путіна. – Ред.) настільки ж вражаючою, як моя. Я дивився. Гадаю, ми їх перевершили", – сказав американський лідер.

Коментуючи свою поїздку до Китаю, Трамп раніше заявляв, що обговорив війну в Україні з президентом Сі Цзіньпіном, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закличе кремлівського правителя Владіміра Путіна припинити війну проти України.

