Президент США Дональд Трамп высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп заявил о причастности Украины к этому заговору в эфире телеканала Fox News.

"Они (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) отдали сервер компании Crowdstrike, которой владеет очень богатый украинец. И я все еще хочу увидеть этот сервер. ФБР так и не получило этот сервер. Почему они отдали его украинской компании? ", - сказал Трамп.

Remember, "Crowdstrike" is the conspiracy theory that Ukraine and the DNC framed Russia. Here's President Trump again pushing this claim, supported by Republicans: that Russia is innocent, didn't interfere in the 2016 election. Who did it? Ukraine and the DNC. pic.twitter.com/mmSjgKTQJq