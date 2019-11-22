Президент США Дональд Трамп высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп заявил о причастности Украины к этому заговору в эфире телеканала Fox News.

"Они (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) отдали сервер компании Crowdstrike, которой владеет очень богатый украинец. И я все еще хочу увидеть этот сервер. ФБР так и не получило этот сервер. Почему они отдали его украинской компании? ", - сказал Трамп.

Remember, "Crowdstrike" is the conspiracy theory that Ukraine and the DNC framed Russia. Here's President Trump again pushing this claim, supported by Republicans: that Russia is innocent, didn't interfere in the 2016 election. Who did it? Ukraine and the DNC. pic.twitter.com/mmSjgKTQJq — Josh Marshall (@joshtpm) November 22, 2019

Ведущий спросил президента США, уверен ли он в том, что сервер действительно отдали этой компании.

"Это то, что есть, это то, о чем я говорил в телефонном разговоре (с Владимиром Зеленским, - ред.). потому что мы ищем коррупцию, огромную коррупцию. Почему мы должны давать сотни миллионов долларов странам с такой коррупцией", - ответил Трамп.

На прошлой неделе во время открытых слушаний по делу об импичменте главный республиканец в Комитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес косвенно сослался на эту теорию в защиту Трампа, заявив, что "признаки украинского вмешательства в выборы" беспокоили президента.

Во время июльского разговора с Зеленским Трамп коротко упомянул о CrowdStrike. "Я хотел бы выяснить, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, с CrowdStrike. Я думаю, у вас есть один из ваших богатых людей. Сервер, говорят, он в Украине", - говорится в стенограмме их телефонного разговора.

В июне 2016 года компания CrowdStrike определила, что российские агенты проникли в сеть комитета и украли электронные письма, которые впоследствии были опубликованы WikiLeaks. Выводы были подтверждены следственными ФБР.

Основываясь на этих выводах, специальный советник Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российской военной разведки, а затем пришел к выводу, что их операция была направлена ​​на поддержку кандидатуры Трампа.

Мюллер дал показания перед Конгрессом США за день до телефонного звонка Трампа с Зеленским. В разговоре Трамп упомянул "некомпетентное выступление" Мюллера и сказал: "Они говорят, что это началось с Украины".

Необоснованные теории заговора о предполагаемой украинской связи со взломом DNC начали распространяться в российских СМИ и соцсетях почти сразу после того, как был обнаружен взлом.

Согласно одной из версий теории заговора, CrowdStrike принадлежит очень богатому украинцу. На самом деле, соучредитель компании Дмитрий Альперович - гражданин США, родившийся в России, иммигрировал в детстве с семьей и закончил Технологический институт Джорджии.