Зеленський заявив про потенціал для розвитку відносин з Сербією

Президент Володимир Зеленський після розмови з сербським колегою Александаром Вучичем заявив, що обоє лідерів бачать потенціал для розвитку відносин між Україною та Сербією.

За словами Зеленського, вони обговорили з Вучичем питання двосторонніх відносин між двома країнами.

"Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", – зауважив президент.

Цими днями, додав він, в Белграді працюватиме представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", – висловив сподівання Зеленський.

Обоє лідерів домовилися залишатись у контакті.

Президент Сербії назвав розмову із Зеленським "відкритою та конструктивною".

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що візиту президента України до Сербії цього тижня не буде, проте до Белграда має вирушити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Перед цим сербський телеканал N1 з посиланням на джерела у Белграді повідомляв, що наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.