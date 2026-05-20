Зеленський заявив про потенціал для розвитку відносин з Сербією
Президент Володимир Зеленський після розмови з сербським колегою Александаром Вучичем заявив, що обоє лідерів бачать потенціал для розвитку відносин між Україною та Сербією.
Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, вони обговорили з Вучичем питання двосторонніх відносин між двома країнами.
"Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", – зауважив президент.
Цими днями, додав він, в Белграді працюватиме представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", – висловив сподівання Зеленський.
Обоє лідерів домовилися залишатись у контакті.
Президент Сербії назвав розмову із Зеленським "відкритою та конструктивною".
Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.
Раніше ЗМІ повідомляли, що візиту президента України до Сербії цього тижня не буде, проте до Белграда має вирушити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Перед цим сербський телеканал N1 з посиланням на джерела у Белграді повідомляв, що наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.