Чехія не допустить введення нових санкцій ЄС проти Ізраїлю – МЗС

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що його країна не допустить введення будь-яких нових торговельних санкцій Європейського Союзу проти Ізраїлю, навіть якщо доведеться самотужки їх заблокувати.

Про це він сказав під час спільної пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, цитує CTK, пише "Європейська правда".

За словами Мацінки, Чехія не допустить призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, а Саар своєю чергою заявив, що уряди деяких європейських країн шкодять відносинам ЄС з Ізраїлем, тоді як Чехія, навпаки, є справжнім другом.

Нещодавно Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан. Ця пропозиція обговорювалася вже деякий час, і всі 27 держав-членів ЄС мали її одноголосно схвалити.

Чеський міністр назвав нинішню пропозицію ЄС щодо санкційного пакета "компромісною", зокрема через відсутність обмежень проти ізраїльських політиків. Він також наголосив, що Чехія вважає будь-які спроби замороження угоди про асоціацію ЄС з Ізраїлем неприйнятними.

"Наша позиція з цього приводу буде чітким "ні", – сказав він.

У листопаді 2023 року колишньому прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі Нігерія відмовила у візиті через підтримку дій Ізраїлю.

