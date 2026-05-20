У Британії оголосили дату виборів, які відкриють шлях до парламенту опоненту Стармера

Вибори до парламенту Великої Британії в окрузі Мейкерфілд, на яких змагатиметься потенційний кандидат на посаду лідера Лейбористської партії Енді Бернем, відбудуться 18 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Мер Великого Манчестера Еді Бернем вважається ключовим суперником прем'єр-міністра Кіра Стармера у боротьбі за посаду лідера лейбористів.

Перш ніж кинути виклик лідерству Стармера, Бернем має виграти вибори до парламенту.

У вівторок, 19 травня, Лейбористська партія офіційно висунула мера Великого Манчестера Енді Бернема кандидатом на червневі довибори до парламенту в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії.

У разі перемоги та повернення до парламенту Бернем має шанси стати новим прем'єр-міністром Британії.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера Лейбористської партії є саме Бернем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зіштовхнувся з внутрішньопартійним тиском на тлі поразки лейбористів на місцевих виборах на початку травня.

