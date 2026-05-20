Мадяр підтвердив, що хоче зустрічі з Зеленським у Берегові

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив, що сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

Про це Мадяр сказав під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр назвав умову для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом. Він також висловив сподівання, що переговори, які розпочались з Україною щодо прав угорської меншини, завершаться успішно.

"Я дуже сподіваюся та вірю, що цей цикл переговорів пройде швидко й успішно, і, як я вже згадував та пропонував, ми зможемо зустрітися з президентом Зеленським десь на початку червня в місті Берегове – місті на Закарпатті, де проживає угорська громада та де угорці становлять більшість населення", – сказав Петер Мадяр.

Ще 28 квітня Петер Мадяр заявив, що ініціює зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

Радник президента України Дмитро Литвин тоді зауважив, що "президент ще не узгоджував графік на червень".

1 травня глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що домовленостей про зустріч між лідерами ще не досягнута.