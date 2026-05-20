Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.

Про це Мадяр сказав під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що порушив перед прем’єр-міністром Польщі питання становища угорської меншини в Україні, а також зазначив, що формування уряду "Тиси" є нагодою для відкриття нового етапу у відносинах між Україною та Угорщиною.

"Ми надіслали повідомлення українській стороні, а також повідомили, що розпочалися консультації на технічному рівні щодо мовних, культурних та інших прав угорської меншини, яка проживає у Закарпатті, щоб вони отримали те, на що мають право всі меншини в Європейському Союзі", – сказав Мадяр.

Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно.

"Звичайно, я також сказав прем’єр-міністру те, що говорив у Брюсселі, що для нас це condicio sine qua non (основна, необхідна умова. – Ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", – заявив глава уряду Угорщини.

"Я вважаю, що це також буде сильним сигналом з боку України, що до відкриття цього розділу вона здатна вирішити ситуацію з угорською меншиною для своїх власних громадян", – додав він.

Нагадаємо, 20 травня глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, глава МЗС України Андрій Сибіга і віцепрем’єр Тарас Качка відкрили консультації експертного рівня між Києвом і Будапештом щодо прав нацменшин.

Аніта Орбан очікує, що угорсько-українські консультації на рівні експертів щодо прав угорської меншини можуть стати початком "нового процесу".

