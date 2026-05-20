Вучич розповів про розмову із Зеленським та підтвердив візит української делегації 

Президент Сербії Александар Вучич повідомив про свою телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським; лідери обговорили візит урядової делегації України та євроінтеграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", Вучич повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Президент Сербії назвав розмову із Зеленським "відкритою та конструктивною".

За його словами, лідери обговорили двосторонні відносини між країнами, європейський шлях Сербії та України, а також можливості подальшого поглиблення економічної співпраці. Окрім того, йшлося про переговори про укладення угоди про вільну торгівлю між країнами.

У цьому контексті Зеленський та Вучич обговорили візит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки до Сербії, який має відбутися 21 травня.

Сербський президент назвав цю поїздку важливим кроком у подальшому зміцненні співпраці між Белградом та Києвом.

Також, за словами Вучича, вони обговорили важливість діалогу і взаєморозуміння та погодились, що мир та збереження людського життя є пріоритетними цінностями.

Раніше ЗМІ повідомляли, що візиту президента України до Сербії цього тижня не буде, проте до Белграда має вирушити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Перед цим сербський телеканал N1 з посиланням на джерела у Белграді повідомляв, що наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.

З початку війни в Україні президент Сербії відвідав Україну один раз – 11 червня 2025 року в Одесі, де проходив саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Тоді Вучич став єдиним учасником події, який не підписав декларацію про засудження російської війни проти України.