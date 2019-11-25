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72% поляків хочуть більших витрат на оборону

Понеділок, 25 листопада 2019, 10:40

72% поляків вважають, що уряд повинен збільшити витрати на оборону.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Forsal.pl, про це свідчить результат міжнародного опитуванням Ipsos.

Опитування стосувалося сприйняття глобальних загроз у різних країнах світу. Його результат оголосили на Міжнародному форумі з безпеки, який відбувся у канадському Галіфаксі.

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Вищий відсоток людей, які підтримують підвищення оборонних витрат, тільки в Індії – 81%. Середній показник по 28 опитаних країнах склав 51%.

40% поляків вважають, що ризик збройного конфлікту за участю їх країни в наступному році дуже або цілком реальний. Середній світовий показник становить 48%.

Водночас тільки 34% польських респондентів вірять, що уряд здатний забезпечити високий рівень безпеки і захисту.

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