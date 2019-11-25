72% поляков хотят больше расходов на оборону
72% поляков считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Forsal.pl, об этом свидетельствует результат международного опроса Ipsos.
Опрос касался восприятия глобальных угроз в различных странах мира. Его результат объявили на Международном форуме по безопасности, который состоялся в канадском Галифаксе.
Высокий процент людей, которые поддерживают повышение оборонных расходов, только в Индии - 81%. Средний показатель в 28 опрошенных странах составил 51%.
40% поляков считают, что риск вооруженного конфликта с участием их страны в следующем году очень или вполне реален. Средний мировой показатель составляет 48%.
В то же время только 34% польских респондентов верят, что правительство способно обеспечить высокий уровень безопасности и защиты.