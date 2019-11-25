Польща таємно повернула 100 тонн золота, яке з 1939 року зберігалося в Англії

Національний банк Польщі оголосив про завершення таємної операції з повернення до країни 100 тонн золота з банку Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

До акції повернення в країну польського золота були залучені кілька тисяч людей: в основному, з банківських служб безпеки. Золоті злитки протягом листопада доставлялися в Польщу літаками.

У великій таємниці літаки з золотим вантажем, вартістю понад 18 мільярдів злотих (4,2 млрд евро), приземлялися в аеропортах у Варшаві та Познані.

Потім сині вантажівки в супроводі декількох десятків військових розвозили золото в кілька десятків сховищ по всій країні.

Це золото, яке в 1939 році незадовго до початку Другої світової війни Адам Коц і Ігнатій Матушевський вивезли через Румунію, Туреччину, Сирію до Англії, де воно досі зберігалося.

Голова центробанку Адам Глапінський зізнався, що центральний банк Англії залишив частину золота для поточних розрахунків.