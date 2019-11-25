Вибори у Британії: відставання лейбористів від консерваторів скоротилося

Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона продовжує лідирувати напередодні виборів 12 грудня, однак розрив з її основним суперником скорочується.

Про це свідчать результати опитування громадської думки ICM для Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка консерваторів впала на один пункт до 41%, в той час як Лейбористська партія піднялася на два пункти до 34%.

Проєвропейські ліберал-демократи мають незмінну підтримку на рівні 13% , в той час як партія Brexit втратила один пункт і має 4%.

Опитування проводилося між 22 і 25 листопада.

Соціологи також запитали виборців, чи дозволили б вони провести новий референдум про незалежність Шотландії від Сполученого Королівства протягом наступних п'яти років. 40% сказали, що вони так, 42% - проти референдуму, і 18% не мають конкретної думки з цього питання..

Джонсон виключив ще один шотландський референдум, але каже, що якщо лейбористи виграють вибори в наступному місяці, вони погодяться на голосування за незалежність в наступному році в обмін на підтримку Шотландської національної партії.