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Землетрус в Албанії: 3 загиблих, понад 150 постраждалих

В Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4: є загиблий, численні руйнування






Землетрус в Албанії: 3 загиблих, понад 150 постраждалих

Вівторок, 26 листопада 2019, 08:34

В результаті потужного землетрусу в Албанії загинули три людини, понад 150 осіб отримали травми. Жертвами є жителі міст Дуррес, Курбін і Тумана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-channel.tv.

У місті Дуррес загинула студентка третього курсу медичного факультету, її тіло знайшли в завалах багатоповерхового будинку.

 

У місті Курбін чоловік впав з балкона під час землетрусу, в місті Тумана загинула жінка.

За попередніми даними, по всій країні постраждали понад 150 осіб. В даний час медичні бригади знаходяться в повній бойовій готовності як в Тирані, Дурресі, так і по всій Албанії.

 

Міністерство освіти оголосило, що сьогоднішні заняття в школах Тирани і Дурреса скасовані.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

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