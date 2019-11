Землетрус в Албанії: 3 загиблих, понад 150 постраждалих

В результаті потужного землетрусу в Албанії загинули три людини, понад 150 осіб отримали травми. Жертвами є жителі міст Дуррес, Курбін і Тумана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-channel.tv.

У місті Дуррес загинула студентка третього курсу медичного факультету, її тіло знайшли в завалах багатоповерхового будинку.

У місті Курбін чоловік впав з балкона під час землетрусу, в місті Тумана загинула жінка.

За попередніми даними, по всій країні постраждали понад 150 осіб. В даний час медичні бригади знаходяться в повній бойовій готовності як в Тирані, Дурресі, так і по всій Албанії.

Міністерство освіти оголосило, що сьогоднішні заняття в школах Тирани і Дурреса скасовані.

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus