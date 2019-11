Землетрясение в Албании: 3 погибших, более 150 пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании погибли три человека, более 150 получили травмы. Жертвами являются жители городов Дуррес, Курбин и Тумана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.tv.

В городе Дуррес погибла студентка третьего курса медицинского факультета, ее тело нашли в завалах рухнувшего многоэтажного здания.

В городе Курбин мужчина упал с балкона во время землетрясения, в городе Тумана погибла женщина.

По предварительным данным, по всей стране пострадали более 150 человек. В настоящее время медицинские бригады находятся в полной боевой готовности как в Тиране, Дурресе, так и по всей Албании.

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus