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Землетрясение в Албании: 3 погибших, более 150 пострадавших

Вторник, 26 ноября 2019, 08:34

В результате мощного землетрясения в Албании погибли три человека, более 150 получили травмы. Жертвами являются жители городов Дуррес, Курбин и Тумана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.tv.

В городе Дуррес погибла студентка третьего курса медицинского факультета, ее тело нашли в завалах рухнувшего многоэтажного здания.

 

В городе Курбин мужчина упал с балкона во время землетрясения, в городе Тумана погибла женщина.

 

По предварительным данным, по всей стране пострадали более 150 человек. В настоящее время медицинские бригады находятся в полной боевой готовности как в Тиране, Дурресе, так и по всей Албании.

Министерство образования объявило, что сегодняшние занятия в школах Тиране и Дурресе отменены.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.

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