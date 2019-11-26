Землетрус в Албанії: кількість загиблих зростає, у лікарнях 325 постраждалих

В результаті потужного землетрусу в Албанії за останніми даними постраждали 325 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Faktor.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що загалом 325 постраждалих отримують медичну допомогу в лікарнях Дурреса і Тирани.

Також стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до шести. Міністр оборони підтвердив їх загибель і сказав, що цифра може бути не остаточною, так як під завалами ще залишаються люди.

Стало відомо, що серед загиблих був 10-річний хлопчик, який загинув у своїй квартирі в місті Тумана, в той час як його мати перебуває під уламками.

У Дурресі в одному зі зруйнованих будинків під завалами знаходяться 9 членів однієї сім'ї, рятувальники намагаються їх звільнити.

"Сім'я Лала, 9 осіб під завалами. Ми не знаємо, чи всі 9 осіб перебувають в квартирі. Квартира зруйнована. Ми робимо все, щоб врятувати їм життя", - сказала міністр енергетики та інфраструктури Белінда Баллуку, яка перебуває на місці.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.