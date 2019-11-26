Землетрясение в Албании: число погибших растет, в больницах 325 пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании по последним данным пострадали 325 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Faktor.

Министерство здравоохранения сообщило, что в целом 325 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Дурреса и Тираны.

Также стало известно, что число погибших увеличилось до шести. Министр обороны подтвердил их гибель и сказал, что цифра может быть не окончательной, так как под завалами еще остаются люди.

Стало известно, что среди погибших был 10-летний мальчик, который погиб в своей квартире в поселке Тумана, в то время как его мать находится под обломками.

В Дурресе в одном из разрушенных домов под завалами находятся 9 членов одной семьи, спасатели пытаются их освободить.

"Семья Лала, 9 человек под завалами. Мы не знаем, все ли 9 человек находятся в квартире. Квартира разрушена. Мы делаем все, чтобы спасти им жизнь", - сказала министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку, которая находится на месте.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.