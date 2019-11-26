Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 13, понад 600 постраждалих

В результаті землетрусу в Албанії за останніми даними загинули 13 осіб, пошукові операції тривають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-channel.

Близько полудня рятувальники знайшли під руїнами одного із зруйнованих будинків в місті Тумана тіло неповнолітньої дівчини.

Дівчина є п'ятою жертвою землетрусу в цьому місті, інші загинули в містах Дуррес і Курбін.

Повідомляється, що рятувальникам вдалося знайти живими під завалами 28 осіб, але є також повідомлення про значну кількість людей, що залишилися в пастці в руїнах зруйнованих будівель в цих районах.

За даними албанського сайту Exit, місцева влада також підтвердила інформацію про понад 600 постраждалих осіб.

Президент Ілір Мета заявив журналістам, що "ситуація дуже драматична. Треба докладати всіх зусиль, щоб витягти людей з руїн". Він закликав уряд звернутися за міжнародною допомогою.

Сусіднє Косово вже відправило команду з надання надзвичайної допомоги, свою допомогу також запропонували ЄС і США. Команди рятувальників відправили Греція, Італія, Туреччина, Чорногорія, Румунія і Сербія.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.