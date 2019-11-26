Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 13, свыше 600 пострадавших

В результате землетрясения в Албании по последним данным погибли 13 человек, поисковые операции продолжаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.

Около полудня спасатели нашли под руинами одного из разрушенных домов в городе Тумана тело несовершеннолетней девушки.

Девушка стала пятой жертвой землетрясения в этом городе, остальные погибли в городах Дуррес и Курбин.

Сообщается, что спасателям удалось найти живыми под завалами 28 человек, но есть также сообщения о значительном количестве людей, оставшихся в ловушке в руинах разрушенных зданий в этих районах.

По данным албанского сайта Exit, местные власти также подтвердили информацию о более 600 пострадавших.

Президент Илир Мета заявил журналистам, что "ситуация очень драматична. Надо прилагать все усилия, чтобы извлечь людей из руин". Он призвал правительство обратиться за международной помощью.

Соседнее Косово уже отправило команду по оказанию чрезвычайной помощи, свою помощь также предложили ЕС и США. Команды спасателей отправили Греция, Италия, Турция, Черногория, Румыния и Сербия.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.