Помпео висловив занепокоєність турецьким випробуванням російської С-400

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що факт випробування Туреччиною російської оборонної системи викликає занепокоєність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео сказав, що Сполучені Штати дали зрозуміти Туреччині, що Вашингтон хоче, щоб Анкара відійшла від повної експлуатації системи ППО C-400.

"Так, це викликає занепокоєння", - сказав Помпео, коли його попросили прокоментувати політ турецьких винищувачів F-16 пролетіли над столицею країни Анкарою в понеділок для перевірки системи С-400.

"Ми сповнені надій. Ми все ще розмовляємо з турками, все ще намагаємося знайти вихід з цієї ситуації" - зазначив він.

Радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен раніше заявив: якщо Туреччина не позбудеться російської системи, вона, найімовірніше, зіткнеться із санкціями США, підтриманими двопартійною більшістю в Конгресі.