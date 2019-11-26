Помпео выразил озабоченность турецким испытанием российской С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что факт испытания Турцией российской оборонной системы вызывает озабоченность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео сказал, что Соединенные Штаты дали понять Турции, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара отошла от полной эксплуатации системы ПВО C-400.

"Да, это вызывает беспокойство", - сказал Помпео, когда его попросили прокомментировать полет турецких истребителей F-16 пролетели над столицей страны Анкарой в понедельник для проверки системы С-400.

"Мы полны надежд. Мы все еще беседуем с турками, все еще пытаемся найти выход из этой ситуации", - отметил он.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт о'брайен ранее заявил: если Турция не избавится от российской системы, она, скорее всего, столкнется с санкциями США, поддержанными двухпартийной большинством в Конгрессе.