Франція і Німеччина закликали до перезавантаження ЄС після потрясіння у вигляді Brexit

Франція і Німеччина закликали до "капітального ремонту" проєкту ЄС, якому за останнє десятиліття завдано ударів борговою кризою єврозони, напливом мігрантів та біженців, зростанням евроскептического популізму і Brexit.

Про це йдеться у робочому документі, підготовленому представниками двох держав, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Париж і Берлін, які довгий час розглядалися як вісь процесу об'єднання континенту після Другої світової війни, заявили, що для того, щоб зробити ЄС більш "єдиним і суверенним" з цілого ряду проблем необхідна "конференція щодо майбутнього Європи".

Згідно з документом, з лютого по липень 2020 року планується провести обговорення "демократичної функції" ЄС. На другому етапі планується обговорити політику в галузі безпеки і оборони, а також проблеми в області дигіталізації, зміни клімату, міграцію, рівноправність, принципи правової держави і європейські цінності, а також торгову політику.

План вже переданий всім країнам-членам Євросоюзу і повинен стати однією з тим зустрічі послів держав ЄС 27 листопада. Якщо пропозицію підтримають більшість країн, вона обговорюватиметься на саміті Європейського Союзу в середині грудня.

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Раніше цього місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив про "смерть мозку" НАТО, закликавши Європу зміцнити свою здатність діяти, тому що вона не може вічно покладатися на непередбачувані Сполучені Штати. Канцлерка Німеччини висловила незгоду з цією позицією.