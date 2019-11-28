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Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 41

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Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 41

Четвер, 28 листопада 2019, 12:26

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 41, рятувальники продовжують пошукову операцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на албанський телеканал Top-Channel.

Сьогодні пошукові служби знайшли тіла ще чотирьох загиблих, зокрема, повідомляється про загиблу жінку у місті Дуррес, яке найбільше постраждало від землетрусу.

У середу в Албанії сталися ще два сильних поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3: перший у місті Дуррес, а другий на південний захід від Мамурраса.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

У лікарнях перебувають понад 600 постраждалих.

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