Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 41

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 41, рятувальники продовжують пошукову операцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на албанський телеканал Top-Channel.

Сьогодні пошукові служби знайшли тіла ще чотирьох загиблих, зокрема, повідомляється про загиблу жінку у місті Дуррес, яке найбільше постраждало від землетрусу.

У середу в Албанії сталися ще два сильних поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3: перший у місті Дуррес, а другий на південний захід від Мамурраса.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

У лікарнях перебувають понад 600 постраждалих.