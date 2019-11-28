Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 41
Четверг, 28 ноября 2019, 12:26
Число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 41, спасатели продолжают поисковую операцию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.
Сегодня поисковые службы нашли тела еще четырех погибших, в частности, сообщается о погибшей женщине в городе Дуррес, который больше всего пострадал от землетрясения.
В среду в Албании произошли еще два сильных толчка магнитудой 5,6 и 5,3: первый – в городе Дуррес, а второй – к юго-западу от Мамурраса.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, также оно ощущалось в Косове и Греции.
В больницах находятся более 600 пострадавших.
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