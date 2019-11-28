Туск: Трамп "молиться" про розпад ЄС
Четвер, 28 листопада 2019, 13:22
Президент США Дональд Трамп становить "можливо, найскладніший виклик" для ЄС, оскільки він "молиться" про розпад блоку, заявив президент Європейської ради Дональд Туск, який невдовзі йде у відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Вперше в історії американський президент відкрито виступає проти об'єднаної Європи. Він підтримує Brexit і молиться про розпад Союзу", - заявив Туск в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який також залишить посаду днями, також застерігав президента США Дональда Трампа від розпалювання антиєвросоюзівських настроїв.
За його словами, ентузіазм Трампа щодо виходу Британії з ЄС "дивує і дратує".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua