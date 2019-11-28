Туск: Трамп "молиться" про розпад ЄС

Президент США Дональд Трамп становить "можливо, найскладніший виклик" для ЄС, оскільки він "молиться" про розпад блоку, заявив президент Європейської ради Дональд Туск, який невдовзі йде у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вперше в історії американський президент відкрито виступає проти об'єднаної Європи. Він підтримує Brexit і молиться про розпад Союзу", - заявив Туск в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який також залишить посаду днями, також застерігав президента США Дональда Трампа від розпалювання антиєвросоюзівських настроїв.

За його словами, ентузіазм Трампа щодо виходу Британії з ЄС "дивує і дратує".