Туск: Трамп "молится" о распаде ЕС

Президент США Дональд Трамп – "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, заявил президент Европейского совета Дональд Туск, который вскоре уходит в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".