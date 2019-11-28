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Туск: Трамп "молится" о распаде ЕС

Четверг, 28 ноября 2019, 13:22

Президент США Дональд Трамп – "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, заявил президент Европейского совета Дональд Туск, который вскоре уходит в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

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Трамп Туск
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