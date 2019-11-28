До Одеси прибув французький корвет

До Одеського порту сьогодні зайшов корвет ВМС Франції F796 Commandant Birot.

Як повідомляє «Європейська правда», відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці порту.

"Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Програма візиту Commandant Birot до українського порту передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена та інші заходи. Корабель перебуватиме в Одесі до 1 грудня.

Це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom.

Легкий корвет F796 Commandant Birot введено до складу ВМС Франції в 1984 році. Його довжина - 80 м, ширина - 10 м, швидкість - 24 вузли, дальність плавання - 4500 миль, екіпаж - 90 осіб

Він має на озброєнні 100-міліметрову артустановку, дві 20-мм гармати, чотири 12,7 мм кулемети, чотири торпедні апарати і один ПЗРК.

Основні задачі - підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.