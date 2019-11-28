В Одессу прибыл французский корвет

В Одесский порт сегодня зашел корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице порта.

"Корабль НАТО F796 Commandant Birot находится в Черном море с 22 ноября. За это время посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО", - говорится в сообщении.

Программа визита Commandant Birot в украинский порт предусматривает официальные встречи с представителями ВМС Украины с участием посла Франции в Украине Этьена де Понсена и другие мероприятия. Корабль будет находиться в Одессе до 1 декабря.

Это 28-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году. Ранее в Одесский порт заходили фрегаты ВМС Франции "Лафайетт" и "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а также разведывательное судно A759 Dupuy Delom.

Легкий корвет F796 Commandant Birot введен в состав ВМС Франции в 1984 году. Его длина - 80 м, ширина - 10 м, скорость - 24 узла, дальность плавания - 4500 миль, экипаж - 90 человек

Он имеет на вооружении 100-миллиметровую артустановку, две 20-мм пушки, четыре 12,7-мм пулемета, четыре торпедных аппарата и один ПЗРК.

Основные задачи - поддержка стратегических подводных сил ВМС Франции и НАТО, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.