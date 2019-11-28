Група французьких депутатів хоче заборонити "Чорну п’ятницю"

Деякі французькі законодавці хочуть заборонити "Чорну п'ятницю", визначний день шопінгу після Дня подяки, який перетворився на глобальне явище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Законодавчий комітет у понеділок прийняв поправку, в якій пропонується заборонити "Чорну п’ятницю", оскільки це спричиняє "марнування ресурсів" та "надмірне споживання".

Поправку обговорять в Національній Асамблеї наступного місяця. Французький союз електронної торгівлі засудив це.

Міністр транспорту Елізабет Борне розкритикувала комерційну подію за створення "пробок, забруднення та викидів газу".

Вона додала, що підтримувала б "Чорну п’ятницю", якби вона допомагала французькому малому бізнесу, але, за її словами, найбільше вигоди вона несе великим інтернет-торговцям.

Французькі кліматичні активісти у п'ятницю планують провести демонстрацію "Block Friday".