"Чорна п’ятниця" в Італії: країну паралізував добовий транспортний страйк

В Італії авіакомпанії повідомили про скасування сотень рейсів через 24-годинний страйк, який у ЗМІ отримав назву "чорної п’ятниці".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Після того як профспілки італійських транспортників підтвердили проведення добового страйку "чорної п'ятниці" на цьому тижні, авіакомпанії, у тому числі Alitalia і Easyjet, почали скасовувати сотні міжнародних та внутрішніх рейсів.

Alitalia скасувала понад 200 рейсів в італійські аеропорти і з них напередодні запланованого страйку.

Британська бюджетна авіакомпанія Easyjet заявила, що "чекає на ряд скасувань і потенційних затримок" через страйк.

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Ryanair тим часом повідомила стурбованим пасажирам, що її рейси відбудуться як заплановано, не зазначивши, як на них позначиться страйк.

Національний транспортний страйк стосується автомобільного, залізничного та повітряного транспорту, а також поромного сполучення і громадського транспорту в деяких містах.

Особливих незручностей зазнає Рим, оскільки у п'ятницю там також відбудеться загальний страйк працівників державного сектора, у тому числі міської компанії з утилізації відходів.

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Мінімальні транспортні послуги будуть гарантовано надаватися в години пік, однак в інший час багато послуг можуть бути скасовані або підлягати затримкам.

В рамках страйку працівники транспортної сфери домагаються поліпшення умов праці.