Туск попрощався з посадою президента Європейської ради відео із пробіжкою

Президент Європейської ради Дональд Туск опублікував відео з нагоди завершення роботи на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz — Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019

"Це був справжній забіг! Через 5 років прийшов час попрощатися з усіма вами. Завтра я передам справи Шарлю Мішелю. Удачі, Шарль!", - написав Туск.

Туск офіційно піде з посади президента Євроради 1 грудня. Минулого тижня він уже був офіційно обраний головою Європейської народної партії.

Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.