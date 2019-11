Туск попрощався з посадою президента Європейської ради відео із пробіжкою

Президент Європейської ради Дональд Туск опублікував відео з нагоди завершення роботи на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz