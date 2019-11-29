Туск попрощався з посадою президента Європейської ради відео із пробіжкою
Президент Європейської ради Дональд Туск опублікував відео з нагоди завершення роботи на посаді.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.
It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.— Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019
Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz
"Це був справжній забіг! Через 5 років прийшов час попрощатися з усіма вами. Завтра я передам справи Шарлю Мішелю. Удачі, Шарль!", - написав Туск.
Туск офіційно піде з посади президента Євроради 1 грудня. Минулого тижня він уже був офіційно обраний головою Європейської народної партії.
Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.