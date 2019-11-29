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Туск попрощався з посадою президента Європейської ради відео із пробіжкою

П'ятниця, 29 листопада 2019, 08:36

Президент Європейської ради Дональд Туск опублікував відео з нагоди завершення роботи на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.

"Це був справжній забіг! Через 5 років прийшов час попрощатися з усіма вами. Завтра я передам справи Шарлю Мішелю. Удачі, Шарль!", - написав Туск.

Туск офіційно піде з посади президента Євроради 1 грудня. Минулого тижня він уже був офіційно обраний головою Європейської народної партії.

Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.

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Туск
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