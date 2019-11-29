Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Глава МИД Чехии не увидел политики в скандале с чешским министром в России

Макрон: наш враг – терроризм, а не Россия или Китай

Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 48






Туск попрощался с должностью президента Европейского совета видео с пробежкой

Пятница, 29 ноября 2019, 08:36

Президент Европейского совета Дональд Туск опубликовал видео по случаю завершения работы на должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты за время каденции.

"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", - написал Туск.

Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.

Он является первым выходцем из Восточной Европы, возглавившим крупнейшую политическую силу Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туск
powered by lun.ua