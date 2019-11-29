Туск попрощался с должностью президента Европейского совета видео с пробежкой
Президент Европейского совета Дональд Туск опубликовал видео по случаю завершения работы на должности.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты за время каденции.
It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.— Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019
Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz
"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", - написал Туск.
Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.
Он является первым выходцем из Восточной Европы, возглавившим крупнейшую политическую силу Европы.