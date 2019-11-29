Туск попрощался с должностью президента Европейского совета видео с пробежкой

Президент Европейского совета Дональд Туск опубликовал видео по случаю завершения работы на должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты за время каденции.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz — Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019

"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", - написал Туск.

Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.

Он является первым выходцем из Восточной Европы, возглавившим крупнейшую политическую силу Европы.