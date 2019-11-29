У горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів

У горах Словаччини під час спуску загинули двоє українських альпіністів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на Facebook-сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль".

"Сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії наразі невідомі, але словацькі рятувальники підтвердили факт загибелі.

У коментарях до посту зазначається, що рятувальники почали пошукову операцію у четвер, але через складні погодні умови її призупинили на ніч. У п’ятницю вранці тіла загиблих вдалося спустити з гори.