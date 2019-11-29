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В горах Словакии погибли двое украинских альпинистов

Пятница, 29 ноября 2019, 09:13

В горах Словакии во время спуска погибли двое украинских альпинистов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице киевского альпинистского клуба "Вертикаль".

"Произошла трагедия, в результате несчастного случая во время спуска погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны, но словацкие спасатели подтвердили факт гибели.

В комментариях к посту отмечается, что спасатели начали поисковую операцию в четверг, но из-за сложных погодных условий ее приостановили на ночь.

В пятницу утром тела погибших удалось спустить с горы.

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