9 стран НАТО тратят на оборону более 2% ВВП: в лидерах – США и Болгария

В 2019 году расходы на оборону европейских союзников по НАТО и Канады увеличились на 4,6% и растут пятый год подряд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, до конца 2020 года эти союзники в целом увеличат расходы на оборону на $130 млрд. Исходя из последних подсчетов, увеличение расходов на оборону до конца 2024 составит $ 400 млрд.

"Это невиданный прогресс, и это делает НАТО сильнее", - сказал генсек.

Он также сообщил, что в этом году 9 союзников достигли уровня расходов на оборону в 2% ВВП. Большинство стран-членов планируют достичь этого показателя до 2024 года.

"Союзники также вкладывают миллиарды больше в новые возможности и вносят вклад в развертывание НАТО по всему миру. Поэтому мы на правильном пути, но не должны останавливаться, мы должны сохранять обороты", - сказал он.

Согласно отчету на сайте НАТО, больше всего тратят на оборону США - 3,42% ВВП. Далее следуют Болгария - 3,25% и Греция - 2,28%.

В список стран, которые достигли соответствующего уровня, входят Великобритания, Эстония, Румыния, Литва, Латвия и Польша.

На этой неделе стало известно, что администрация Белого дома переходит к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО покрывало расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции.

Это во многом символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно небольшой - около $2,5 млрд, и он отделен от национальных оборонных бюджетов.