Україна з вересня отримала військової допомоги США на $43 млн - Міноборони

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала військової допомоги від США на суму 43 млн доларів США. Військова допомога Сполучених Штатів Україні надається у формі виключно майна та послуг, а не коштів.

Про це поінформувало Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗCУ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hromadske.

"У період з вересня по листопад 2019 року від США було отримано обладнання зв’язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різноманітні запасні частини для технічних засобів, що вже були отримані, на загальну суму близько 43 млн доларів США відповідно до попередніх домовленостей", — розповіли в Міноборони.

Також у Генштабі повідомили, що отримане від США майно було розподілене між підрозділами Збройних Сил України відповідно до планів розподілу "з метою забезпечення ефективного обміну інформацією та досягнення взаємосумісності з підрозділами Збройних Сил США та країн-партнерів".

Військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом, повідомили в Міноборони.

Восени 2018 року Конгрес США схвалив виділення Україні $391 мільйон військової допомоги. З них $250 мільйонів призначалися Києву в рамках Ініціативи з підтримки безпеки України. Конгрес заснував цю програму Пентагону в 2016-му фінансовому році. Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила схвалені конгресменами кошти, а розблокувала їх лише у вересні 2019 року.

Трамп затримав надання допомоги, натякнувши президенту України Володимиру Зеленському на необхідність провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.

Днями Los Angeles Times з посиланням на документи про витрати Пентагону повідомило, що Сполучені Штати досі не передали Україні $35 з $391 мільйонів військової допомоги, виділення якої затримав Дональд Трамп.