Стрельба в Лондоне: ранены несколько человек

В результате инцидента на Лондонском мосту, в ходе которого полиция применила оружие, есть раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Речь идет о группе мужчин, принимавших участие в драке на мосту. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли правоохранители.

Столичная полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям у места происшествия выполнять указания офицеров на местах.

Полиция заявила, что один мужчина задержан. Правоохранители считают, что несколько человек получили ранения в результате инцидента.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция, и тогда по этому человеку сделали ряд выстрелов", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной его стороне произошли дополнительные выстрелы.

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP — Sam Truelove (@samtruelove1) November 29, 2019

Massive respect to the brave individuals policing this incident at London Bridge pic.twitter.com/cGu5T5tCJp — Rupert Myers (@RupertMyers) November 29, 2019

Как известно, меньше, чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.