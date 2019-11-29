Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Стрельба в Лондоне: ранены несколько человек

Генсек НАТО ответил Макрону: противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно

Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Глава МИД Чехии не увидел политики в скандале с чешским министром в России






Стрельба в Лондоне: ранены несколько человек

Пятница, 29 ноября 2019, 16:27

В результате инцидента на Лондонском мосту, в ходе которого полиция применила оружие, есть раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Речь идет о группе мужчин, принимавших участие в драке на мосту. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли правоохранители.

Столичная полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям у места происшествия выполнять указания офицеров на местах.

Полиция заявила, что один мужчина задержан. Правоохранители считают, что несколько человек получили ранения в результате инцидента.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция, и тогда по этому человеку сделали ряд выстрелов", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной его стороне произошли дополнительные выстрелы.

Как известно, меньше, чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
powered by lun.ua