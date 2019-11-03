У Франції перекинувся автобус, більше 30 постраждалих, в тому числі - іноземці

У Франції в ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який виконував рейс з Парижа до Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Courrier Picard.

Інцидент стався близько 11.50 поблизу муніципалітету Естре-Деньєкур у департаменті Сомма.

Автобус злетів з дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся.

Були мобілізовані значні сили для надання надзвичайної допомоги.

Пасажири, які мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянство, були евакуйовані.

В останньому звіті надзвичайних служб, опублікованому о 14.00 за місцевим часом, повідомляється про 29 легко поранених, яких спрямували в лікарні Перонна і Мондідьє, і про чотирьох поранених, доставлених в університетську лікарню Ам'єна у важкому стані .

В момент аварії в автобусі перебували 33 людини, включно з водієм.

Трасу, на якій сталася аварія, тимчасово перекрили.