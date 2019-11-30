Украина не будет игнорировать встречу НАТО в Лондоне - поедет министр Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.

Как сообщает "Европейская правда", участие Пристайко предусмотрено в программе мероприятия.

Участие Пристайко, в частности, предусмотрено в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Напомним, ранее в правительстве заверили "Европейскую правду", что ехать в Лондон не планируют, хотя МИД получил приглашение от организаторов.

"Глава МИД Украины Вадим Пристайко не будет участвовать в тематическом мероприятии на полях юбилейного саммита НАТО 3 декабря. Side-event (речь идет о конференции NATO Engages), на который было отправлено приглашение министру, имеет формат политологичной подиумной дискуссии", - пояснили в МИД. "На полях саммита, по установившейся традиции, состоится международная конференция, но в рамках самого саммита не будет официального заседания с участием украинской делегации. Страны-партнеры, в том числе Украина, к участию в этом мероприятии (встреча лидеров НАТО) не приглашены", - заявлял вицепремьер Дмитрий Кулеба.

Подробнее читайте в статье: "Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО"